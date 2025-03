Due rossi e stop per fumogeni, tra Cannavaro e Gattuso è 2-2

agenzia

In Croazia era il giorno del big match Dinamo Zagabria-Hajduk

ROMA, 02 MAR – Due espulsioni, un’autorete e uno stop causato dall’eccessivo uso dei fumogeni da parte della tifoseria di casa. Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato, ‘classica’ del campionato croato, è stata tutto questo, ma anche la sfida tra due allenatori italiani campioni del mondo, da calciatori, nel 2006: Fabio Cannavaro, tecnico della Dinamo, e Gennaro Gattuso, guida dell’Hajduk. La partita è finita 2-2, dopo un lungo recupero nel secondo tempo causato da una precedente sospensione del match causata dalla ‘nebbia’ provocata dai fumogeni lanciati, o utilizzati, dai sostenitori della Dinamo. La squadra di Cannavaro a un certo punto è rimasta in nove per le espulsioni di Ristovski e Galesic, ma nel corso della sfida è andata anche due volte avanti per le reti di Baturina e Pierre-Gabriel. L’Hajduk però è sempre riuscito a pareggiare, prima grazie a un’autorete di Franjic, e poi con Krovinovic. Così è finita 2-2 con abbraccio fra i due allenatori ‘discepoli’ del ct della notte di Berlino Marcello Lippi. L’Hajduk rimane quindi al secondo posto della classifica del campionato croato, con 45 punti e a -1 dal Rijeka, mentre la Dinamo è terza a quota 39.

