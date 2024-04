Due studentesse incatenate al Rettorato della Sapienza

agenzia

"Stop degli accordi dell'università con Israele"

ROMA, 16 APR – Due studentesse si sono incatenate al totem davanti all’ingresso del Rettorato dell’università La Sapienza a Roma per “richiedere lo stop degli accordi dell’università con Israele e le dimissioni della rettrice Polimeni dalla fondazione Med Or”. “Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo” dicono gli studenti di Cambiare Rotta.

