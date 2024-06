Duma russa, ‘Macron e Scholz vergogna dell’Europa’

agenzia

Il presidente Volodin: 'Coinvolti nella guerra, si dimettano'

ROMA, 10 GIU – “La vergogna dell’Europa Macron e Scholz hanno perso miseramente”. Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin commentando i risultati delle europee: “Questo è il collasso della politica di Macron”, mentre in Germania “per il partito di Scholz i risultati sono stati i peggiori della storia”, ha scritto su Telegram. “I risultati in Francia e Germania sono prevedibili. L’economia è stagnante, c’è una crisi migratoria e i Paesi, contrariamente ai loro interessi nazionali, sono coinvolti nella guerra in Ucraina”, ha detto Volodin secondo cui “è giusto che si dimettano e smettano di prendere in giro i loro cittadini”.

