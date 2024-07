Duplice infanticidio, due feti morti trovati in un armadio

agenzia

A Reggio Calabria indagata 24enne, avrebbe partorito di nascosto

REGGIO CALABRIA, 15 LUG – Duplice infanticidio. È questa l’ipotesi di reato per la quale la Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, ha aperto un’indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni residente nella zona sud della città. L’inchiesta nasce dal ritrovamento in un armadio di due feti avvolti in un lenzuolo da parte della madre dell’indagata che ha subito chiamato la polizia. Ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Gom, dove si era recata nei giorni scorsi accusando dei malori, la ragazza avrebbe partorito in circostanze che ancora devono essere ricostruite dalla squadra mobile di Reggio Calabria.

