Duplice omicidio Bologna, indagato rientrato dalla Spagna

Presto l'interrogatorio di garanzia

BOLOGNA, 09 LUG – E’ rientrato in Italia Gennaro Maffia, il 48enne sospettato del duplice omicidio dei coinquilini Luca Gombi e Luca Monaldi, trovati morti il 2 giugno a Bologna, in piazza dell’Unità. L’uomo è stato finora detenuto nel paese iberico dopo la cattura, con mandato di arresto europeo, avvenuta all’aeroporto di Barcellona poche ore dopo il delitto. Concluse le procedure, è arrivato l’ok alla consegna alle autorità italiane. Il 48enne è atterrato oggi all’aeroporto di Fiumicino e portato nel carcere di Rebibbia, in esecuzione della misura cautelare emessa a suo carico. A breve ci sarà, poi, l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, durante il quale l’indagato potrà confrontarsi, per la prima volta, con le autorità Italiane. Sul duplice omicidio di Luca Gombi e Luca Monaldi, che avevano affittato una stanza a Maffia, indaga la squadra mobile di Bologna, coordinata dalla Procura che aveva chiesto e ottenuto in tempi rapidi il mandato di arresto europeo.

