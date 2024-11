Duro colpo alle piazze di spaccio di Roma, sequestrati 55 kg di droga

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Due carichi, rispettivamente di cocaina e di hashish, sono stati intercettati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno arrestato due persone per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Durante il pattugliamento del territorio, le “fiamme gialle” del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno fermato per un controllo un’auto in sosta nell’area di servizio “Salaria Est”, sulla Diramazione Roma Nord, rinvenendo, occultati in un doppiofondo ricavato nel telaio, 25 chilogrammi di hashish, contenuti in originali confezioni a forma di cornetto di gelato e di ghiacciolo. In un’altra operazione, i militari hanno sottoposto a ispezione un autoarticolato con targa rumena, mentre era fermo nell’area di servizio Mascherone Ovest dell’autostrada Milano-Roma, rinvenendo anche in questo caso nascosti in doppifondi nel rimorchio 30 panetti contenenti cocaina, del peso di oltre 30 chilogrammi. Le due partite di droga, una volta immesse sul mercato, avrebbero potuto fruttare alle organizzazioni criminali proventi per oltre 3,2 milioni di euro. L’arresto in flagranza dei due, in entrambi i casi, é stato convalidato dalle Autoritá Giudiziarie di Roma e Tivoli, competenti territorialmente in ragione del luogo del sequestro. – Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza – (ITALPRESS). pc/com 29-Nov-24 09:16

