E’ caccia allo sconto con il caro-bolletta

agenzia

Consumerismo-WeGroup, oltre il 20% degli utenti cambia fornitore

ROMA, 30 MAR – Sempre più italiani vanno a caccia del risparmio energetico riducendo i consumi, cercando offerte competitive sul mercato e avvicinandosi a strumenti come i gruppi di acquisto luce e gas. Lo rivela una indagine condotta da Consumerismo No Profit e WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende. Nell’ultimo periodo si è assistito ad una forte crescita dell’interesse degli utenti verso strumenti finalizzati ad ottenere tariffe più vantaggiose e maggiore trasparenza nelle offerte – spiegano Consumerismo e WeGroup – Secondo le proiezioni di Arera nel 2024, nel settore dell’energia elettrica, più di un utente domestico su 4 (il 25,9%) ha cambiato fornitore, dato in crescita rispetto al 20,2% del 2023. Per il gas la quota di switching è del 21,8% (contro il 16,3% del 2023), e sfiora il 25% per i condomini.

