E’ fatta, Jashari sarà un giocatore del Milan

agenzia

Trovato accordo col Brugge, operazione da circa 38 milioni

MILANO, 05 AGO – È fatta per Ardon Jashari al Milan. Il club rossonero e il Club Brugge hanno trovato l’accordo per circa 38 milioni di euro. Si conclude quindi positivamente per il Milan una trattativa lunghissima, durata settimane. Un braccio di ferro che ha visto il centrocampista forzare la mano per approdare in rossonero. Per Jashari è pronto un contratto quinquennale col Milan a circa due milioni a stagione.

