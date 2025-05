È in corso al Bundestag la votazione del cancelliere Merz

agenzia

Merkel in aula come ospite. Servono 316 voti

BERLINO, 06 MAG – È in corso nel Bundestag tedesco, a Berlino, l’elezione del cancelliere Friedrich Merz, che succederà all’uscente Olaf Scholz. La votazione è segreta. Stando all’articolo 63 della costituzione, il leader dell’Unione Cdu-Csu dovrà ottenere almeno 316 voti, la maggioranza su 630 deputati. La maggioranza ha 328 voti a disposizione, solo 12 in più rispetto a quelli necessari. In aula fra gli ospiti è presente la cancelliera Angela Merkel.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA