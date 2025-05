E’ morto lo scialpinista caduto sul Monte Rosa

agenzia

Individuato il cadavere, illesi quattro compagni

MACUGNAGA, 23 MAG – È morto lo scialpinista scivolato lungo il canalone Marinelli e il suo corpo è stato individuato sulla parete est del Monte Rosa. Il soccorso alpino e l’elisoccorso sono al lavoro per il recupero del cadavere. Quattro persone che si trovavano con lui sono state recuperate illese e portate a Macugnaga. L’incidente è avvenuto a circa 2.900 metri di quota e il recupero è complicato dalle condizioni dell’area, per l’abbondante neve. Secondo le prime informazioni, il gruppo di scialpinisti avrebbe raggiunto il rifugio Capanna Margherita in elicottero, per poi scendere con gli sci ai piedi lungo il canalone Marinelli.

