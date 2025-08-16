È morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Pippo Baudo. All’etá di 89 anni si é spento a Roma il conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, era nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Tra i presentatori piú conosciuti della televisione italiana, aveva esordito nei primi anni sessanta ed é stato uno dei volti piú importanti della Rai. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 16-Ago-25 21:23

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA