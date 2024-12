E’ Natale, sui mercati pochi dati e Borse chiuse

agenzia

In Europa stop dal 24 al 26, Wall Street 24 pomeriggio e il 25

MILANO, 21 DIC – Il Natale arriva anche per gli investitori, svuotando i mercati dai dati macroeconomici, e abbassando la serranda sulle piazze finanziarie europee dal 24 al 26 dicembre e a Wall Street nel giorno di Natale e, in parte, alla Vigilia. LUNEDI’ il dato finale sul Pil britannico del terzo trimestre dovrebbe confermare una crescita dello 0,1% mentre negli Usa la fiducia dei consumatori è attesa in calo a dicembre. Ultimo giorno di contrattazioni per le Borse Europee, che riapriranno venerdì 27 dicembre. MARTEDI’ in agenda solo qualche dato dagli Stati Uniti, come le vendite di case nuove, i nuovi permessi edilizi, gli ordini di beni durevoli e l’indice manifatturiero della Fed di Richemond. Chiusura anticipata, alle 19 ore italiana, anche per Wall Street, con gli investitori che abbandoneranno i loro monitor per festeggiare il Natale MERCOLEDI’. GIOVEDI’ si riunirà la Banca centrale turca e dagli Usa sono attesi i dati sui sussidi di disoccupazione e quelli dell’Aie sulle scorte e la produzione di greggio. VENERDI’ sarà il turno dell’inflazione giapponese di dicembre, vista in crescita dal 2,5% al 2,9%, e verranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Banca del Giappone. Dagli Stati Uniti è attesa la bilancia commerciale di novembre, il cui sbilancio dovrebbe ampliarsi a 101,1 miliardi di dollari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA