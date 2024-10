E’ nuovamente allerta meteo, piogge intense sul Centronord

agenzia

Al Sud prevarrà il sole con temperature anche sopra i 26-27°C

ROMA, 23 OTT – Dalla Sicilia verso la Sardegna, poi Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. E’ ancora maltempo sul centronord e la situazione peggiorerà nel weekend con nubifragi che si abbatteranno su Liguria e Piemonte. Al Sud, invece, prevarrà il sole con temperature anche sopra i 26-27°C. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it “Durante le prossime ore – afferma – il brutto tempo abbandonerà definitivamente la Sicilia e la Calabria salendo verso nord. Sono previste piogge anche intense sulla Sardegna, specie meridionale ed orientale, e verso le regioni tirreniche del Centro ed in Emilia Romagna”. I settori più interessati dai rovesci dovrebbero essere quelli costieri tra Alto Lazio, Toscana e l’Appennino emiliano. Domani la perturbazione si accanirà ancora su Toscana e il Nordest. Venerdì 25 sarà caratterizzato da un caldo anomalo con le massime che localmente supereranno i 26°C. Le temperature sopra media saranno accompagnate, però, da un ulteriore peggioramento. Si prevedono intensi rovesci su Liguria di Ponente, Piemonte e poi Lombardia, Liguria di Levante e ancora una volta in Toscana, specie sulla Versilia e sulle Alpi Apuane. Nel fine settimana è allerta meteo per fenomeni persistenti, anche potenzialmente alluvionali, sulle regioni di Nord-Ovest, in primis Liguria. Nel dettaglio: – Mercoledì 23. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: rovesci sulle tirreniche. Al Sud: in gran parte asciutto. – Giovedì 24. Al Nord: pioggia sparse. Al Centro: piogge diffuse su Toscana, Umbria e medio alto Lazio. Al Sud: soleggiato. – Venerdì 25. Al Nord: piogge al Nord-Ovest. Al Centro: maltempo in Toscana, piogge sparse su Umbria, Lazio e Marche. Al Sud: soleggiato. – Tendenza: sabato di maltempo al Nordovest, domenica più soleggiata.

