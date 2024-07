E.Romagna: De Maria (Pd), ‘candidatura De Pascale a regionali ha tutto mio sostegno’

agenzia

Roma, 11 lug. “Michele De Pascale è una candidatura di grande valore ed autorevolezza per la Presidenza della Regione Emilia-Romagna. Ha tutto il mio sostegno. Lo dirò nella Direzione regionale del Pd. L’ ottimo lavorò di Stefano Bonaccini, messo in campo con la Vicepresidente Irene Priolo e tutta la giunta, rappresenta un punto di forza fondamentale per le prossime elezioni regionali e per la nuova fase che ci aspetta. Il percorso molto ben impostato da Luigi Tosiani sta dando via via i suoi frutti”. Così Andrea De Maria, deputato Pd.

