E. Romagna: malore in sala kermesse, Tajani scherza ‘si è addormentata per noia’

Roma, 11 nov. Un piccolo malore per una signora al Savoia Hotel Regency, tra il pubblico accorso per assistere alla chiusura della campagna elettorale per Elena Ugolini governatrice dell’Emilia Romagna con i leader del centrodestra, tranne Giorgia Meloni presente ma in videocollegamento. Antonio Tajani, che sta intervenendo dal palco, ‘chiama’ un medico in soccorso tra i presenti, ma la signora si riprende subito. Così il vicepremier e ministro azzurro scherza: “si è addormentata ché ero troppo noioso. Tutto a posto?”, chiede poi. E alla signora che risponde affermativo risponde con un’altra battuta: “ok, diranno anche che sono un guaritore”.

