E. Romagna: Meloni a sinistra, ‘io non scappo, ho sempre coraggio mie posizioni’

Roma, 11 nov. “Voi non potete capire quanto mi dispiaccia non essere riuscita ad arrivare in tempo a Bologna. Io ci tenevo da matti perché, certo penso che a voi faccia piacere vedere me, ma credetemi che io ho fisicamente bisogno di vedere voi, di stare in mezzo a voi per ricordarmi che c’è tantissima gente fuori dalle stanze dei bottoni che spera che facciamo bene, che tifa per noi perché ancora tifa per l’Italia. Non sono riuscita ad arrivare in tempo”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.