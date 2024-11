E. Romagna: Meloni, ‘Schlein lanciò patto clima ma non lo fece, sarà omonima leader Pd?’

agenzia

Roma, 11 nov. “Mi fa un po’ sorridere che chi governa da sempre questa regione ora in campagna elettorale ci dica che bisogna occuparsi di più della messa in sicurezza del territorio… neanche fossero dei passanti. Cioè forse la Elly Schlein segretaria del Pd che oggi ci dice che bisogna occuparsi del dissesto idrogeologico è una omonima della Elly Schlein vicepresidente della regione con delega al patto per il clima. Deve essere un’altra…”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.