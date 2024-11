E. Romagna: Meloni, ‘su ristori no a beghe partito, chi cerca vantaggio politico non ci avrà’

agenzia

Roma, 11 nov. Sull’alluvione in Emilia Romagna “il governo, lo rivendico con orgoglio, non si è voltato dall’altra parte, non ha abbandonato questo territorio. Ha stanziato complessivamente oltre 6,5 mld di euro. Le polemiche le lasciamo ad altri. Noi abbiamo mantenuto gli impegni presi, altro che distrazione…”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla manifestazione promossa a Bologna dal centrodestra a sostegno della candidata governatrice per l’Emilia Romagna Elena Ugolini.