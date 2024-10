agenzia

Roma, 2 ott. “Il simbolo di Italia Viva sarà sulla scheda elettorale al fianco di De Pascale. Come è stato in consiglio regionale al fianco di Bonaccini. Non mettiamo veti sui Cinque Stelle ma non li accettiamo. A maggior ragione se vengono da chi è stato per dieci anni all’opposizione del centrosinistra”. Così la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

