È ufficiale, Delio Rossi torna sulla panchina del Foggia

Per il tecnico 65enne contratto di un anno

ROMA, 19 LUG – E’ ufficiale, Delio Rossi torna sulla panchina del Foggia. Lo ha annunciato il club pugliese che milita in Serie C: l’allenatore 65enne si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026 con l’opzione di rinnovo. Rossi, riminese classe 1960, ex centrocampista, muove i primi passi nel Forlimpopoli, ha vestito da giocatore la maglia del Foggia dal 1981 al 1987. Nelle stagioni 1991/1993 allena la primavera del club e, poi, nel 1995/1996 prende le redini della prima squadra dopo un’esperienza di due anni alla Salernitana. Vincitore di una Coppa Italia con la Lazio ha diretto altri club come Fiorentina, Sampdoria, Palermo e Bologna. Già a marzo 2023 era stato chiamato dal Foggia, tornado ad allenare la squadra pugliese a distanza di quasi 30 anni.

