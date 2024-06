E’ ufficiale Godfrey dall’Everton all’Atalanta

agenzia

Il difensore inglese arriva a titolo definitivo per 10 milioni

BERGAMO, 28 GIU – L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Ben Godfrey dall’Everton. Il costo dell’operazione è di circa 10 milioni bonus inclusi e il difensore ha firmato un contratto quinquennale dopo aver superato positivamente le visite mediche oggi alla clinica La Madonnina di Milano. Nato a York il 15 gennaio 1998, due volte nazionale inglese a livello senior dopo 2 partite in Under 20 e 9 in Under 21, Godfrey conta 12 presenze in League Two, 40 in League One, 36 in Championship e 112 in Premier League. Formatosi nei settori giovanili di York City e Middlesbrough, ha giocato da senior a York, nel Norwich City a due riprese, nello Shrewsbury Town e dall’ottobre 2020 all’Everton totalizzando 93 presenze in tutte le competizioni. “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il club rivolgono un caloroso benvenuto a Benjamin Godfrey, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, si legge nella nota ufficiale della società bergamasca.

