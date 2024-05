E’ ufficiale, Lopetegui è il nuovo tecnico del West Ham

agenzia

Burnley tratta con il Bayern Monaco per 'liberare' Kompany

LONDRA, 23 MAG – Valzer delle panchine caldissimo in Inghilterra, ove oggi il West Ham ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina dei londinesi dello spagnolo Julen Lopetegui, in passato a Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton ed ex ct della nazionale iberica. Prende il posto dello scozzese David Moyes, con il quale l’anno scorso gli Hammers avevano vinto la Conference League battendo la Fiorentina in finale. Lopetegui è il tecnico a cui aveva pensato il Milan, che poi ha rinunciato ad ingaggiarlo per la ‘rivolta’ dei tifosi. “E’ qui che volevo stare- le parole di Lopetegui dopo l’annuncio del West Ham – e oggi che abbiamo chiuso l’accordo è un giorno fantastico. Avevo altre proposte, ma ho scelto il West Ham perché loro volevano me e io volevo loro”. Intanto è entrata nel vivo la trattativa fra il Burnley e il Bayern Monaco affinché la squadra appena retrocessa dalla Premier in Championship liberi Vincent Kompany, 38enne allenatore belga nel mirino dei bavaresi. La scelta è caduta su di lui, oltre che per le sue capacità, per il fatto che, avendo giocato nell’Amburgo, parla tedesco. La Bbc riporta invece le voci sulla panchina del Chelsea, per la quale sono in corsa, fra gli altri, Roberto De Zerbi ed Enzo Maresca. Ma in pole position c’è un altro 38enne, quel Kieran McKenna che ha riportato l’Ipswich nella massima serie inglese dopo 22 anni e che corrisponderebbe bene alla figura di “giovane dinamico manager” considerata l’ideale per guidare i Blues.

