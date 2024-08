EasyJet conferma i voli tra Italia e Portogallo

agenzia

Fino al 16 agosto in concomitanza con lo sciopero

MILANO, 14 AGO – EasyJet conferma i voli tra l’Italia e il Portogallo fino al 16 agosto in concomitanza con lo sciopero annunciato 15 giorni fa dai suoi dipendenti nel Paese iberico. E’ quanto risulta da controlli effettuati sul sito della compagnia di Luton, dove sono confermati i 2 voli previsti per oggi tra Lisbona e Malpensa e viceversa insieme al singolo volo in programma il 15 e il 16 agosto in entrambe le direzioni. Regolari anche i 2 voli in programma oggi e domani tra Malpensa e Porto e viceversa, mentre non sono previsti in questi giorni collegamenti tra Malpensa e Faro e viceversa. Annunciato il volo odierno tra Porto e Napoli e viceversa, così come quello tra Porto e Palermo previsto per oggi. Non sono in programma invece voli sulle due rotte nei prossimi 2 giorni, così come tra oggi e il 16 agosto per i collegamenti tra Pisa e Porto e viceversa.

