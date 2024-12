Ebrei: Mattarella a celebrazione per 120 anni Tempio maggiore Roma**

agenzia

Roma, 5 dic. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto questa mattina alla cerimonia per la celebrazione dei 120 anni dall’inaugurazione del Tempio Maggiore di Roma e dei 500 anni dalla nascita della Comunità ebraica. Il Capo dello Stato già due anni fa si era recato in visita alla Sinagoga della capitale per il 40/mo anniversario dell’attentato dell’ottobre del 1982, in cui perse la vita il piccolo Stefano Gay Tachè, ricordato dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di insediamento di fronte al Parlamento il 3 febbraio 2015.

“Il nostro Paese -affermò quel giorno Mattarella- ha pagato, più volte, in un passato non troppo lontano, il prezzo dell’odio e dell’intolleranza. Voglio ricordare un solo nome: Stefano Taché, rimasto ucciso nel vile attacco terroristico alla Sinagoga di Roma nell’ottobre del 1982. Aveva solo due anni. Era un nostro bambino, un bambino italiano”.