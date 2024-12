Ecco, bolletta del gas quest’inverno la più cara di sempre

agenzia

Think tank, peggio che durante la crisi energetica 2022-2023

ROMA, 12 DIC – La bolletta del gas per la stagione invernale 2024-2025 sarà la più cara di sempre per le famiglie italiane. Lo sostiene Ecco, il think tank italiano per il clima, che prevede costi significativamente superiori al periodo della crisi energetica, dal 2022 al 2023. Tra i motivi dell’aumento, troviamo l’incremento del prezzo del gas, che si è alzato a 48 euro al megawattora per effetto dell’instabilità geopolitica dei Paesi fornitori. Questo nonostante gli stoccaggi siano pieni e i gasdotti di importazione siano stati utilizzati soltanto al 42% della loro capacità nominale negli ultimi dodici mesi (76% per i rigassificatori). Per un’abitazione di 70 mq in classe energetica G, nel comune di Milano, nel periodo novembre 2024 – marzo 2025 si spenderanno circa 1.403 euro, il 20% in più rispetto all’anno della crisi 2022-2023 (1171 euro) e il 68% in più rispetto al periodo precrisi 2019-2020 (832 euro). Se la casa è di 110 mq, si pagheranno 2.143 euro. L’aumento sarà di 382 euro rispetto all’inverno 2022-2023 e di circa 1.000 euro rispetto al periodo precrisi 2019-2020. Se la casa è di 38 mq, si pagherà 788 euro. L’aumento sarà di 108 euro rispetto all’inverno 2022-2023 e di circa 300 euro rispetto al periodo precrisi 2022-2023. Cifre simili interesseranno anche il centro e il sud. A Roma l’aumento arriva quasi a 430 euro per una casa di 70 mq rispetto all’inverno 2022-2023. Sono 635 euro in più rispetto al periodo precrisi. A Palermo l’incremento sarà più lieve, e varierà tra 50 e 210 euro rispetto all’inverno della crisi 2022-2023. Si alzerà fino a 420 euro nel caso di abitazione di 110 mq rispetto al periodo precrisi.

