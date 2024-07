Ecco Kean ‘la Fiorentina e Palladino è quello che cercavo’

agenzia

L'attaccante viola: "Non dico quanti gol farò ma sono ambizioso"

FIRENZE, 12 LUG – “Dopo quanto successo negli ultimi anni non è assolutamente un peso essere il nuovo attaccante della Fiorentina, mi dà solo stimoli. Mister Palladino mi ha parlato e il suo modo di giocare mi ha convinto tantissimo. A Monza ha fatto più che bene, gioca molto con gli attaccanti e con questi tocca la linea difensiva. Era ciò che cercavo, una squadra offensiva che gioca molto con le punte”. Moise Kean, presentato oggi al Viola Park, spera con i suoi gol di portare in alto la Fiorentina. Nelle settimane passate il dg Ferrari e il ds Pradè hanno parlato di ambizione per la nuova stagione: “L’obiettivo è fare di più, andare sempre più lontano – ha sottolineato Kean -. Abiamo una buona squadra. Ogni volta che giocavo contro la Fiorentina mi hanno sempre messo in difficoltà ed è ciò che vogliamo fare contro tutti”. E anche per Moise Kean, che con la Fiorentina ha firmato un contratto pluriennale, questa sarà una stagione dove sarà molto importante fare bene: “Ogni anno voglio fare sempre di più. L’anno scorso ho avuto tanti infortuni e non è andato bene, ora posso e devo dimostrare in primis a me stesso, e poi alla Fiorentina che ha creduto in me. Lo scorso anno zero gol? Un peso non è. Quello ti porta solo a fare brutte scelte. Di testa sono uno molto forte, mentalmente dico. Serve il momento giusto e bisogna crearselo per fare bene. Sono uno ambizioso, non posso dire il numero di gol che mi sono preposto, è personale. Però sono ambizioso. Sì, ho fatto una scommessa con Dodo: se mi fa 8 assist, gli pagherò una vacanza Vlhaovic? Dusan mi ha parlato solo bene di Firenze. Anche quando è venuto a Torino. Firenze è una città strepitosa, veramente bella e con tanta passione. Adesso sta a noi dare questa gioia in campo ai tifosi”. Infine, anche un pensiero alla sua ex squadra, la Juventus: “Mi hanno aiutato in passato ma è più importante ciò che verrà”.

