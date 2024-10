Economia: Mattarella, ‘sostenibilità non crei fratture sociali, serve nuovo welfare’

agenzia

Roma, 30 ott. “Lo sviluppo passa dalla sostenibilità. L’Europa può porsi come modello produttivo a livello globale. Sviluppare sostenibilità e guardare alla qualità è misura esigente di una civiltà europea che non voglia essere posta ai margini. Una migliore qualità dello sviluppo consolida il progresso del nostro modello sociale. E anche del modello democratico”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.