Economia: Mattarella, ‘squilibri non sono prezzi inevitabili per cambiamento, sarebbe resa’

agenzia

Roma, 19 nov. “Viviamo un cambiamento d’epoca. Ne cogliamo le potenzialità straordinarie. Dalle innovazioni, in ogni campo, scaturiscono opportunità inedite per le persone, l’economia, le comunità. Al tempo stesso non sfuggono gli squilibri, i drammatici conflitti, i pericoli. Accondiscendere al pensiero che siano prezzi inevitabili da pagare per il cambiamento sarebbe già una resa. Non è questo ciò che ci indica la nostra Costituzione. Non sono queste le ragioni fondanti la Repubblica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea della Confesercenti.

