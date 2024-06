Ecr, ‘se Orban vuole aderire deve firmare il sostegno a Kiev’

agenzia

Procaccini: 'Ad Aur abbiamo chiesto di farlo e lo ha fatto'

BRUXELLES, 20 GIU – “Abbiamo chiesto ad Aur una dichiarazione scritta formale sul loro sostegno unilaterale alla causa ucraina, senza quello l’ingresso in Ecr non sarebbe stato possibile perché noi siamo stati da sempre a fianco Kiev”. Lo ha detto il co-presidente del gruppo Ecr ed eurodeputato di FdI, Nicola Procaccini, rispondendo ad una domanda sul fatto che il leader del partito rumeno Aur sia persona non grata in Ucraina per le sue posizione politiche. “Se un domani anche Orban volesse entrare in Ecr, dovrebbe fare lo stesso”, ha spiegato Procaccini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA