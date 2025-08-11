Ecuador, aperta inchiesta su 12 neonati morti in ospedale

agenzia

La procura indaga sul caso che ha sconvolto Guayaquil

GUAYAQUIL, 10 AGO – La Procura della Repubblica di Guayas avvierà un’inchiesta d’ufficio sulla morte di 12 neonati all’Ospedale Universitario di Guayaquil, in Ecuador, un caso che ha sconvolto la città. Lo riporta il sito del quotidiano ecuadoriano El Universo. L’ufficio del procuratore ha inoltre richiesto con urgenza le cartelle cliniche e altre informazioni al direttore dell’ospedale per chiarire l’accaduto. Sono già state contattate le madri dei piccoli deceduti e altri testimoni per raccogliere le loro testimonianze. Il ministro della Salute dell’Ecuador, Jimmy Martin, aveva annunciato ieri l’avvio di un’indagine interna, disponendo il licenziamento del direttore dell’ospedale. Oggi, l’Agenzia per la garanzia della qualità dei servizi sanitari e della medicina prepagata (Acess), l’ente statale responsabile del controllo della qualità dei servizi sanitari pubblici e privati, ha comunicato che condurrà un audit e un’analisi approfondita dei casi per fare luce sulle dodici morti.

