Ecuador, catturato ‘El Chino’ della gang criminale de Los Lobos

agenzia

'Un obiettivo di altissimo valore' per il ministero della Difesa

QUITO, 24 GEN – Carlos D., alias “El Chino”, identificato come il “numero due” del gruppo armato organizzato di Los Lobos, è stato arrestato durante un’operazione militare delle forze armate nella provincia di Manabí. Lo ha reso noto poco fa il ministero della Difesa della difesa Ecuador sul suo account ufficiale di X, dove ha anche diffuso immagini dell’arresto di ‘El Chino’, considerato dalle autorità di Quito come “il secondo terrorista più pericoloso” del Paese sudamericano e “un obiettivo di altissimo valore”. L’operazione militare ha avuto luogo in un settore di Portoviejo, città di 250 mila abitanti e capitale della provincia costiera di Manabí. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella casa occupata da “El Chino” dove il “pericoloso leader criminale deteneva una grande quantità di denaro, veicoli corazzati, sostanze soggette a ispezione, armi e fucili”, ha precisato il ministero della Difesa ecuadoriano.

