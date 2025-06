Ecuador: catturato ‘Fito’, il boss de Los Choneros

agenzia

Il presidente Noboa pronto ad estradarlo negli Stati Uniti

QUITO, 25 GIU – Il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato la cattura di Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, uno dei narcotrafficanti più ricercati del paese e capo dell’organizzazione criminale Los Choneros. Lo ha fatto con un messaggio sul suo account ufficiale di X. “Per coloro che si opponevano e dubitavano della necessità delle leggi sulla Solidarietà e sull’intelligence: grazie a quelle leggi, Fito è stato catturato oggi ed è nelle mani del Blocco di Sicurezza. Il mio riconoscimento va ai nostri agenti di polizia e militari che hanno partecipato a questa operazione. Ne cadranno altri, recupereremo il paese. Inesorabilmente”, ha scritto poco fa Noboa. “Abbiamo fatto la nostra parte per procedere con l’estradizione di Fito negli Stati Uniti, stiamo aspettando la loro risposta. Buon pomeriggio, Ecuador”, ha aggiunto il presidente. Fito è accusato di vari reati, tra cui traffico di droga e traffico di armi in un tribunale di New York. La sua detenzione odierna avviene un anno e mezzo dopo la fuga dal carcere regionale di Guayas, il 7 gennaio del 2024, che scatenò un’ondata di violenza senza precedenti e la conseguente dichiarazione di conflitto armato interno da parte del governo di Noboa.

