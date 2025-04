Ecuador: Daniel Noboa rieletto presidente

agenzia

Quito, 14 apr. Il presidente di centro-destra in carica, Daniel Noboa, è stato rieletto presidente dell’Ecuador dopo aver vinto al ballottaggio. Noboa, che ha definito la sua vittoria “storica”, è in carica dal novembre 2023. Ha caratterizzato la sua presidenza con una dura repressione militare delle bande criminali violente del Paese. La sua sfidante di sinistra, Luisa González, ha affermato di non accettare il risultato e ha denunciato brogli, senza fornire prove.