Ecuador, un fondo per le famiglie delle vittime di femminicidio

Iniziativa per fornire riparazione e sostegno sociale ai parenti

QUITO, 10 MAR – Il governo dell’Ecuador ha creato un fondo per garantire accesso a misure di riparazione complete e sostegno psico-sociale alle famiglie delle vittime di femminicidio. Lo ha annunciato il ministero delle Donne e dei Diritti umani. “Il regolamento rappresenta un passo da gigante verso la garanzia dei diritti delle donne e delle loro famiglie. L’accesso alla giustizia è garantito”, si legge in una nota. Il meccanismo è istituito attraverso la Legge di accompagnamento e riparazione integrale alle figlie, ai figli e agli altri familiari delle vittime di femminicidio e di altre morti violente per motivi di genere, promulgata del presidente Daniel Noboa. La norma, approvata in parlamento lo scorso maggio, prevede che i parenti fino al quarto grado di consanguineità potranno accedere ad assistenza sanitaria e psicologica, a servizi di consulenza legale gratuiti con una prospettiva di genere, nonché a sostegno in materia di alloggio, lavoro e istruzione. Il documento assegna ai ministeri e ad altre istituzioni pubbliche la responsabilità di fornire supporto alle famiglie in seguito all’omicidio di una donna per motivi di genere, mentre il fondo cerca di garantire che i familiari abbiano accesso a servizi e “opportunità che consentano loro di progredire nella propria autonomia”. In Ecuador nel 2024 sono stati registrati 274 femminicidi, che hanno lasciato orfani almeno 131 bambini, bambine e adolescenti.

