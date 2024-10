Editoria: Mattarella, ‘Il Tempo voce ascoltata e prestigiosa’

agenzia

Roma, 23 ott. “‘Il Tempo’ celebra i suoi ottanta anni. Un giornale storico, che nacque con la liberazione della Capitale, per la felice intuizione di Renato Angiolillo, che ne fece un quotidiano aperto al dialogo e al confronto. Da quel giorno, sotto la guida dello stesso Angiolillo e, poi, di Gianni Letta – per citare i due direttori più longevi- ha rappresentato una voce ascoltata e prestigiosa nel panorama della stampa romana e nazionale, ospitando firme di grande autorevolezza: Vitaliano Brancati, Emilio Cecchi, Guido Piovene, Alberto Moravia, Mario Praz, Ettore Paratore, Giovanni Mosca, Igor Man, Gianluigi Rondi, Silvio D’Amico e tantissimi altri”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione degli 80 anni del quotidiano di piazza Colonna.

“Rispetto a quelle stagioni, la stampa quotidiana -sottolinea il Capo dello Stato- sembra oggi soffrire di difficoltà di sistema, legate ai costi di produzione e alla concorrenza con altri media, apparsi in tempi recenti. Vanno perciò incoraggiate le iniziative editoriali che consentono di mantenere vivo il patrimonio di una testata, contribuendo al pluralismo e al confronto tra opinioni, che rappresentano il sale della democrazia”.