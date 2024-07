Editoria: Ruotolo (Pd), ‘solidali con giornalisti Agi, Eni faccia chiarezza’

agenzia

Roma, 9 lug. “Siamo solidali con le giornaliste e i giornalisti dell’Agi che al termine dell’assemblea dei redattori hanno espresso preoccupazione per la difficoltà di garantire coperture e qualità del notiziario adeguate in assenza di una nuova organizzazione del lavoro, così come prevista dall’accordo sindacale firmato a febbraio con l’azienda. Quello che manca è un piano editoriale, mentre sullo sfondo c’è un’ipotesi di vendita dell’agenzia che impone alla redazione di continuare la mobilitazione. Come Partito Democratico chiediamo all’Eni chiarezza e una parola definitiva sulla trattativa con il parlamentare leghista Antonio Angelucci”. Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Partito Democratico.

