Editoria: Russo (Fi), ‘auguri a Il Giornale libero e coraggioso’

Roma, 24 giu. “Auguri per i suoi primi cinquant’anni a ‘Il Giornale’, che è libero, coraggioso e moderno sin da quel lontano pomeriggio in cui Indro Montanelli preparò il primo numero del suo nuovo quotidiano, rompendo il conformismo della stampa di allora e dando vita ad una palestra di giornalismo e di idee che ha ancora oggi -dopo così tanto tempo- la stessa originalità e centralità. Auguri a chi ci ha lavorato -contribuendo al successo, in decenni difficili e di grandi cambiamenti per l’editoria- a chi ci lavora oggi e a chi vorrà farlo nei prossimi cinquanta”. Così sui social Paolo Emilio Russo, deputato e responsabile per i rapporti con la stampa nazionale di Forza Italia.

