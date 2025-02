agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Edizione e 21 Invest spingono l’acceleratore su 2100 Ventures per nuove opportunitá di sviluppo e investimento. A darne notizia é stato Alessandro Benetton, presidente di Edizione e Vice Presidente di Mundys, durante una lezione a un’aula di 100 giovani studenti di Oxford Italian Society, che raduna gli italiani che studiano a Oxford, e di United Italian Societies che raggruppa tutte le associazioni di alunni che dal Bel Paese portano avanti la loro formazione nel mondo. “E’ un progetto con cuore italiano ma con una grande ambizione europea, con sede a Milano e Londra. Vogliamo sostenere i migliori talenti nel fare impresa nel mondo, rafforzando i legami tra il mercato dell’innovazione italiano e quello internazionale” ha dichiarato Alessandro Benetton durante la lezione agli studenti di Oxford. “Ad oggi, abbiamo realizzato oltre 25 investimenti. Una startup su due nel nostro portafoglio ha un founder italiano, alcuni di loro hanno studiato proprio qui ad Oxford” ha continuato l’imprenditore, rivolgendosi agli alunni che cercano ispirazione nelle storie come quelle rappresentate nel libro La Traiettoria. “Hanno business che stanno trasformando radicalmente il nostro modo di vivere e lavorare: dando un nuovo valore ai dati, supportando l’innovazione digitale nelle industrie tradizionali e definendo nuovi modelli per la transizione globale verso un’economia sostenibile”. “Investire in startup, per un grande Gruppo come Edizione – aggiunge – é una scelta strategica per sperimentare nuove forme di business. In questo modo creiamo una contaminazione virtuosa tra la visione di un investitore internazionale e di lungo periodo come Edizione, la logica e la disciplina dell’asset management 21 Invest e la capacitá di innovare tipica delle startup. La velocitá nel prendere decisioni, la capacitá di reagire alle situazioni impreviste, l’attenzione a riempire nuovi spazi di business sono caratteristiche innate nelle startup, che possono migliorare sempre piú il modo di affrontare il mercato delle nostre aziende partecipate. Siamo convinti che, grazie al nuovo assetto di 2100 Ventures, avremo una marcia in piú nell’individuare e cogliere nuove opportunitá di sviluppo”. 2100 Ventures é un venture capital europeo nato dall’intesa tra Alessandro Benetton e tre giovani professionisti esperti del settore finanziario e del venture capital internazionale: Andrea Casasco, Andrea Gennarini e Andrea Gurnari. Il venture é caratterizzato da parole chiave che sono proprie della strategia piú trasversale messa in campo da Alessandro Benetton: innovazione e start-up. E’ cosí che 2100 Ventures investe in imprenditori di tutto il mondo che stanno plasmando il futuro, dalla burocrazia ai servizi alla persona, dalla finanza ai processi aziendali, utilizzando i dati per guidare la transizione verso un’economia sostenibile e promuovendo l’innovazione digitale nei settori tradizionali. Con sedi a Milano e Londra, 2100 Ventures promuove oggi oltre 25 start-up internazionali (in ben 8 Paesi europei:) in fase early-stage (Pre-seed, Seed) nei settori Software as a Service (SaaS), intelligenza artificiale (AI), fintech e data e ClimateTech, per lo piú di nazionalitá italiana o con founder italiani all’estero. Si tratta ormai, dati i volumi raggiunti nel giro di soli due anni, di un vero e proprio snodo tra il mercato del venture capital italiano e quello europeo che punta al meglio del talento imprenditoriale internazionale 4 dei loro founder sono alumni della Oxford University – favorendo dunque una continua contaminazione e scambio di opportunitá. La contaminazione, d’altra parte, insieme alla “sperimentazione del fare” rientrano nella strategia di business perseguita da Alessandro Benetton in Edizione e in 21 Invest che quindi, quasi come un naturale percorso sul solco avviato, ora decidono di supportare l’attivitá di 2100 Ventures, dandogli cosí la possibilitá di investire in migliori talenti a livello europeo. Va anche ricordato che l’innovazione é il driver per lo sviluppo e la crescita e che, in tandem con la sostenibilitá, rappresenta il network dal quale transita la contaminazione, grazie a esperienze come quelle messe in campo nei cosiddetti “Innovation Hub” nelle aziende del Gruppo Edizione. Da quello dell’aeroporto di Fiumicino, dove si sperimentano i servizi hi-tech per gli aeroporti, al programma Next di Avolta per gli autogrill e l’esperienza food & beverage dei viaggiatori. L’obiettivo, ora attraverso la spinta apportata a 2100 Ventures, é investire nei migliori founders e supportarli nel diventare realtá di successo. -foto ufficio stampa Mundys – (ITALPRESS). mgg/com 03-Feb-25 15:18

