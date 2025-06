Educazione e pratica sportiva, in Basilicata ecco ‘SportInTour’

agenzia

Oltre 1500 atleti presenti dal 13 al 15 giugno a Nova Siri

ROMA, 13 GIU – Tre giorni di sport, informazione e dibattito. Comincia oggi la tappa lucana dello SportInTour 2025, in programma dal 13 al 15 giugno a Nova Siri. E dopo il successo dello scorso anno, l’US ACLI torna in Basilicata presentando il weekend alle porte presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Matera alla presenza del Presidente della Provincia, Francesco Mancini, del Presidente Nazionale US ACLI, Damiano Lembo e dei Vicepresidenti Piero Demetri e Antonio Meola, del Vice Sindaco e Assessore allo Sport di Nova Siri, Vincenza Maria Pia Stigliano, del Direttore del CTM, Vincenzo Tito, del Presidente Regionale della Basilicata US ACLI, Vincenzo di Sanzo, del Presidente Provinciale di Matera dell’US ACLI, Carmelo Mennone, e del rappresentante Coni, Rosario Braia. Presentati anche i numeri da record con una vera e propria invasione di presenze a Nova Siri perché saranno 1500 gli atleti in gara, oltre 70 le asd coinvolte e provenienti da 8 regioni differenti. Tre giorni con al centro la pratica sportiva e la sua diffusione anche attraverso i progetti dell’Ente come “Noi siamo Sport”, finanziato da Sport e Salute e con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva tra gli inattivi e le persone fragili, e ponendo poi l’accento su temi quali la parità di genere. Il tutto focalizzandosi sul Sud Italia con 12 province e 6 regioni coinvolte (Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna). La conferenza si è poi conclusa con la consegna delle targhe celebrative da parte della presidenza US ACLI ai relatori. “Grazie per questa opportunità di promozione del nostro territorio, ma anche per chi viene qui che scopre la nostra terra assaporando la cultura dell’accoglienza”, le parole di Mancini. Mentre Lembo si sofferma sulla definizione di sport “nata con la riforma e con l’ingresso dell’attività sportiva nell’articolo 33 della Costituzione”. “Oggi lo sport viene inteso come qualunque forma di attività volta al miglioramento psico-fisico della persona”, ha concluso il presidente US ACLI.

