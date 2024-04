Egitto: al-Sisi ha giurato per il terzo mandato da presidente

agenzia

Il Cairo, 2 apr. (Adnkronos/Dpa) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha prestato giuramento davanti al parlamento per il suo terzo mandato, in una cerimonia tenutasi nella nuova capitale amministrativa a est del Cairo. Al-Sisi, al potere dal 2014, si è assicurato altri sei anni in carica dopo aver ricevuto quasi il 90% dei voti nelle elezioni di dicembre.

Rivolgendosi al parlamento in diretta tv, al-Sisi ha affermato che negli ultimi anni l’Egitto ha dovuto affrontare sfide di grandezza e intensità senza pari nel corso della sua storia moderna, a causa di tentativi di destabilizzazione interna, crisi globali e feroci guerre internazionali e regionali.