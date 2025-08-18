Egitto e Qatar inviano nuova proposta su Gaza a Israele

agenzia

Cairo, 'la palla ora nel campo israeliano'

CAIRO, 18 AGO – Egitto e Qatar hanno presentato a Israele la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha reso noto il capo del servizio di informazione egiziano Diaa Rashwan, aggiungendo che “ora la palla è nel suo campo”. Rashwan ha affermato che i mediatori Egitto e Qatar hanno preparato la nuova proposta sulla base di un recente piano dell’inviato Usa Witkoff. Questa nuova proposta avrebbe avuto l’ok di Hamas.

