Egitto, si ribalta autobus: 9 italiani tra i feriti

agenzia

Roma, 15 set. (Adnkronos/Dpa) – Una cinquantina di persone di diverse nazionalità, tra cui 9 italiani, sono rimaste ferite dopo che l’autobus su cui viaggiavano si è ribaltato sulla strada che collega Suez al Cairo, in Egitto, come riportato dal quotidiano egiziano ‘Ahram’. Nello specifico, tra i feriti ci sarebbero, oltre agli italiani, 21 cittadini di origine russa, 11 turchi, tre egiziani e e due inglesi. Tutti sono stati immediatamente trasferite al centro medico di Suez, la maggior parte dei quali risultano feriti in modo lieve. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.