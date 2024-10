El Alamein: Scalfarotto, ‘deputata Fdi Chiesa celebra truppe nazifasciste’

agenzia

Roma, 23 ott. “La capogruppo in Commissione Difesa di Fratelli d’Italia alla Camera, Paola Chiesa, celebra oggi le truppe nazifasciste che per nostra buona sorte persero la seconda guerra mondiale, tirando in ballo una ‘Patria’ che evidentemente non è la stessa che oggi è chiamata a servire nelle istituzioni democratiche e repubblicane”. Così sui social il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, sul post su Fb della Fratelli d’Italia, Paola Chiesa, riguardo l’anniversario della Battaglia di El Alamein: “Il cuore della Patria oggi è ad El Alamein”.

