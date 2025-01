Elena Sofia Ricci, io Giulia Spizzichino, la Farfalla Impazzita

agenzia

Su Rai1 il film tv. In occasione giornata memoria

ROMA, 22 GEN – “‘Tutti i carnefici sono carnefici, tutte le vittime sono vittime, in ogni tempo e in ogni luogo. Le bestie uccidono per paura, per fame; gli uomini no, uccidono per potere, per denaro, e questo li rende colpevoli’. Mi sono presa una licenza e ho voluto che venissero citate queste frasi di Camilleri”. Parola di Elena Sofia Ricci, protagonista del tv movie La Farfalla Impazzita, dove presta volto e voce a Giulia Spizzichino, in una co-produzione 11 marzo film Rai-fiction. Per onorare il Giorno della Memoria, Rai1 ha deciso di proporre un film-tv in prima visione, con protagonista una delle interpreti più apprezzate dal pubblico: diretto da Kiko Rosati, andrà in onda mercoledì 29 gennaio (anche su RaiPlay) con l’attrice toscana, che Rosati ha già diretto nella seconda stagione de Le indagini di Teresa Battaglia (“torneremo ha annunciato con dei nuovi episodi” ha annunciato). A lei il compito di interpretare Giulia Spizzichino. La sua storia (raccontata nell’omonimo libro, edito dalla casa editrice Giuntina), è anche testimonianza di coraggio e ricerca di giustizia: Spizzichino era un’ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia. Mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, fu rintracciato in Argentina, si è battuta per la sua estradizione e condanna, riaprendo le tante ferite del suo passato. In Argentina Giulia trova inaspettatamente una sorellanza che le dà una forza che non pensava di avere: è quella delle Madri di Plaza de Mayo, l’associazione che riunisce le madri dei desaparesidos. Oltre ad Elena Sofia Ricci, alla conferenza stampa (al Circolo Sportivo Rai a Roma) lo stesso regista, Massimo Wertmuller (che interpreta il marito di Giulia), il produttore Matteo Levi e Antonella Di Castro, vice presidente e assessore alla Cultura Comunità Ebraica di Roma. Ricci sul suo ruolo ha aggiunto: “Ho letto il libro. Ho visto tantissime interviste di Giulia Spizzichino. Nelle interviste, oltre a cogliere le sue parole, ho colto il suo sguardo, fisso non nel vuoto, ma nel suo passato. Lei i morti di cui parlava, li vedeva”. “Fare qualcosa perché Priebke fosse estradato l’ha in qualche modo liberata. La cosa che fa rabbia, oggi, è che sembra quasi che noi dimentichiamo o non vogliamo ricordare e ce ne freghiamo. Continuiamo a perpetrare sul più debole il potere. Che oggi ognuno interroghi la propria coscienza”

