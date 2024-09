Elezioni generali in Ecuador fissate al 9 febbraio 2025

agenzia

Per scegliere il presidente e 151 deputati. Noboa è ricandidato

QUITO, 13 SET – Gli ecuadoriani sceglieranno il loro nuovo presidente e 151 deputati il ;;9 febbraio 2025, in elezioni dove l’attuale capo dello Stato, il liberale Daniel Noboa, cercherà la riconferma. “La giornata di votazione per questo processo elettorale si svolgerà domenica 9 febbraio 2025 e saranno elette le seguenti cariche: presidente e vicepresidente della Repubblica dell’Ecuador, cinque rappresentanti al Parlamento andino e 151 rappresentanti all’Assemblea nazionale, ” ha riferito il Consiglio nazionale elettorale, sottolineando che stavolta verranno eletti 14 deputati in più a causa “dell’aumento della popolazione”. Attualmente il Congresso (organo monocamerale) è composto da 137 deputati. Saranno chiamati alle urne 13,7 milioni di ecuadoriani, di cui oltre 456mila all’estero. La campagna elettorale inizierà il 5 gennaio e terminerà il 6 febbraio 2025. Se sarà necessario, il ballottaggio si terrà il 13 aprile.

