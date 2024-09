Elezioni nel Brandeburgo, AfD guida i sondaggi con oltre il 25%

agenzia

Zdf-Ard prevedono una lotta serrata nel feudo dell'Spd di Scholz

BRUXELLES, 13 SET – A meno di dieci giorni dal voto nel Brandeburgo, Alternative fuer Deutschland continua a volare nei sondaggi. In vista dell’appuntamento elettorale del 22 settembre nel Land della Germania dell’est, un nuovo rilevamento dell’emittente Zdf dipinge uno scenario in linea con i recenti exploit dell’ultradestra in Turingia e in Sassonia: nel feudo della socialdemocrazia, AfD potrebbe ottenere il 29% dei consensi, superando l’Spd, ferma al 26%. Un altro sondaggio commissionato dall’emittente pubblica Ard conferma una lotta serrata a due, con AfD al 27% e l’Spd al 26%. La Cdu segue a grande distanza con un magro 15%, mentre l’alleanza populista di sinistra guidata da Sahra Wagenknecht raccoglierebbe il 14% dei voti. Più di un elettore su quattro si dice tuttavia ancora indeciso sulla scelta finale.

