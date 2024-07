Elezioni presidenziali in Tunisia il 6 ottobre

agenzia

Lo ha deciso Saied, il cui mandato quinquennale è in scadenza

TUNISI, 02 LUG – Le presidenziali in Tunisia si terranno il 6 ottobre. “Il Presidente della Repubblica ha emanato un decreto oggi, 2 luglio 2024, con cui convoca gli elettori per le elezioni presidenziali di domenica 6 ottobre 2024”, ha reso noto la presidenza in un comunicato stampa. Il mandato quinquennale dell’attuale capo dello Stato, Kais Saied, è iniziato nel 2019.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA