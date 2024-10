Elezioni: Ricciardi (Pd), ‘si inglobi circoscrizione estero all’interno computo nazionale’

agenzia

Roma, 16 set. “Va finalmente garantita piena rappresentanza della 21° regione; ritengo ormai necessario un intervento per modificare l’art. 56 della Costituzione che prevede la rappresentanza di 12 eletti all’estero (8 Camera, 4 Senato), inglobando la circoscrizione estero all’interno del computo nazionale. Si tratta a mio avviso dell’unica soluzione possibile per garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza. Auspico, dunque, che si possa aprire una discussione nel merito su un tema cruciale che riguarda la vita e i diritti di milioni di italiani residenti all’estero”. Questa la proposta lanciata da Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla camera a margine dell’apertura Consiglio generale degli italiani all’estero (commissione continentale per l’Europa e l’Africa del Nord) che si sta tenendo al Parlamento europeo a Bruxelles.

