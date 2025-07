Emergenza caldo, presidio medico sulle terrazze del Duomo

agenzia

Saranno anche attivati punti di distribuzione dell'acqua

MILANO, 03 LUG – In considerazione delle alte temperature di questi giorni e di quelle che si potranno verificare per tutta l’estate, sulle terrazze del Duomo di Milano, che sono visitabili da parte dei turisti, da lunedì al 15 settembre sarà allestito un presidio medico con personale specializzato dalle 12 alle 17, cioè nelle ore più calde. E in caso di caldo elevato, saranno anche attivati dei punti di distribuzione dell’acqua accanto alle garitte, dove si trovano le postazioni degli addetti. Inoltre nelle ore centrali della giornata, dalle 12:30 alle 16 è stata ridotta la capienza delle Terrazze per agevolare salita e discesa.

