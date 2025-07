Emergenza incendi in Albania, nel sud evacuati anche turisti

agenzia

TIRANA, 27 LUG – Drammatica situazione in Albania dove da tre giorni si combatte contro i roghi, in quasi tutto il Paese. Critica la situazione nella località balneare di Borsh, nel sud del Paese sulla costa ionica. Le fiamme divampate da ieri sera sono avanzate verso le abitazioni e gli alberghi. In mattinata, secondo quanto comunicato dal ministero albanese della Difesa, sono state evacuate 40 persone, tra cui anche turisti. Oltre 200 unità della protezione civile, dei pompieri e anche militari, sono impegnati nelle operazioni antiincendio. In loro aiuto anche due elicotteri dell’esercito. Sotto controllo la situazione a Kanina nei pressi di Valona, sempre nel sud del Paese, dove nella notte è stato arrestato un pastore per incendio doloso. Nell’area, ieri pomeriggio, era intervenuto anche un Canadair della protezione civile italiana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA